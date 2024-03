Die robusten Ölpreise und die (noch immer) gute Stimmung an den Aktienmärkten schieben derzeit die Kurse der Ölproduzenten an.

Auch „Dickschiff“ Chevron kommt so langsam in Fahrt. In den letzten Handelstagen und –wochen gewann die Aktie deutlich hinzu. Dass es dabei nicht unbedingt bleiben muss, verdeutlicht das aktuelle Chartbild.

Die Chevron-Aktie erfuhr durch den kurzen Ausflug unter die 150 US-Dollar eine Bereinigung. Der Rücksetzer zog Käufer an. Die Aktie drehte wieder nach oben ab. Chevron gelang es somit, das durch den Rücksetzer unter die 150 US-Dollar entstandene Verkaufssignal zu neutralisieren.

Rasch setzte Chevron mit den 155 US-Dollar die Unterseite einer relevanten Widerstandszone (erstreckt sich bis auf 156,6 US-Dollar) unter Druck und ist aktuell drauf und dran, auch diesen zu durchbrechen. Dass in diesem Bereich auch die 200-Tage-Linie verläuft, macht die Angelegenheit nicht einfacher. Sollte das Unterfangen jedoch gelingen, würde sich der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 160 US-Dollar eröffnen. Darüber liegt mit den 164 US-Dollar ein weiterer wichtiger Widerstand. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben.