Seit geraumer Zeit begleiten wir die Aktie des Streaming- und Royalty-Unternehmen Wheaton Precious Metals. Zuletzt machte die Aktie durch eine fulminante Zwischenrally von sich reden. Geht’s jetzt erst richtig los?

Die Vorteile des Geschäftsmodells von Streaming- und Royalty-Unternehmen hatten wir bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisiert. Ein weiterer Vertreter dieser „Spezies“ ist Royal Gold. Lesen Sie hierzu unseren Kommentar vom 13. März „Gold nach US-Inflationsdaten unter Druck. Royal Gold knickt ein.“.

Kommen wir auf Wheaton Precious Metals zurück. In unserer letzten Kommentierung vom 05. März hieß es unter anderem „[…] Die anziehenden Gold- und Silberpreise zogen auch Wheaton Precious Metals erst einmal wieder mit nach oben. Aktuell notiert die Aktie im Bereich von 42+ US-Dollar. Der Unterstützungsbereich um 38 US-Dollar ist überaus interessant, diente er doch in den vergangenen Jahren bereits mehrfach als Ausgangspunkt veritabler Rallybewegungen. Diese stießen mitunter tief in den Bereich jenseits der 50 US-Dollar vor. Die Parallelen zur aktuellen Situation sind deutlich zu erkennen. Insofern sollte es nicht überraschen, wenn es Wheaton Precious Metals ein weiteres Mal gelingt, mit den 38 US-Dollar als Basis in Richtung 50+ US-Dollar vorzustoßen. Aber natürlich gibt es dafür keine Garantie. Sichere Gewinne an der Börse gibt es schlichtweg nicht. Auf dem Weg in Richtung 50+ US-Dollar muss Wheaton Precious Metals zudem noch die eine oder andere Hürde bzw. Widerstand überwinden. Vor allem der Widerstandsbereich um 45,0 US-Dollar / 46,5 US-Dollar scheint massiv ausgebaut zu sein.“

Die letzten Handelstage gestalteten sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Die haussierenden Gold- und Silberpreise trieben auch Wheaton Precious Metals an. Die Aktie setzte ihre Bewegung in Richtung des zuletzt an dieser Stelle thematisieren Widerstandsbereiches 45,0 US-Dollar / 46,5 US-Dollar fort. Allerdings kam es, wie befürchtet. Die Zone erweist sich als harte Nuss.

Bislang gelang es Wheaton Precious Metals nicht, die Zone 45,0 US-Dollar / 46,5 US-Dollar nachhaltig zu durchbrechen. Damit gelang es der Aktie auch nicht, sich des dominierenden Abwärtstrends (rot dargestellt) zu entledigen.

Nach der furiosen Zwischenrally kommt die aktuelle Verschnaufpause nicht überraschend. Der kommende Mittwoch (20. März) mit dem Termin der US-Notenbank und den daraus resultierenden Unsicherheiten dürfte ebenfalls eine Rolle spielen.

Nichtsdestotrotz gilt es, die Kursentwicklung in den kommenden Tagen im Auge zu behalten. Sollte sich die Schwäche fortsetzen und es gar zu einem Rücksetzer unter die 42,5 US-Dollar kommen, ist Obacht geboten. Ein Ausbruch über die 46,5 US-Dollar würde hingegen die Tür in Richtung 50+ US-Dollar aufstoßen.