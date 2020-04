Den massiven Verwerfungen am Ölmarkt folgen massive Verwerfungen in der Ölindustrie. Bereits Anfang März konnte sich die OPEC nicht auf Produktionskürzungen einigen und Saudi-Arabien drehte im Anschluss auch noch den Ölhahn auf und überflutete seitdem, den Ölmarkt mit zu viel Öl. Aufgrund des wirtschaftlichen Kollapses der Weltwirtschaft, dank des LockDowns wegen des Corona-Virus, brach die weltweite Nachfrage nach Öl und dessen Folgeprodukten ein. Anfänglich wurden noch die Lager gefüllt, dann die Tanker und schlussendlich traf das Überangebot an Öl am US-Markt am 20. April auf keinerlei Nachfrage mehr. Der Markt ist mittlerweile gesättigt, der Rest ist Geschichte und dürfte etlichen Anlegern schmerzlich viel Geld gekostet haben. Wer profitiert von dieser Entwicklung und was machen die Insider von Unternehmen im Moment?



