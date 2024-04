Im letzten Quartal des vergangenen Jahres erreichte BP eine Ölproduktion von 1,42 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag und eine Produktion von 899.000 BOE pro Tag in den Bereichen Gas und erneuerbare Energien.

Der Energiegigant BP rechnet mit einem starken ersten Quartal, getrieben durch einen Anstieg in der Produktion von Öl, Gas sowie kohlenstoffarmer Energie, und bekräftigt seine positive Prognose für eine gesteigerte Upstream-Produktion. Das Unternehmen erwartet im Vergleich zum vorherigen Quartal eine erhöhte Fördermenge in seinen Ölgeschäften sowie leichte Zuwächse in der Gasproduktion und bei erneuerbaren Energien.

Allerdings wird die Gewinnmarge durch die sinkenden Erdgaspreise beeinträchtigt, woraus sich Einbußen sowohl im Gas- und Energiegeschäft als auch in der Ölförderung ergeben könnten. BP erwartet in diesen Segmenten einen potenziellen Gewinnrückgang zwischen 400 und 600 Millionen US-Dollar, sieht jedoch gleichzeitig Einsparmöglichkeiten zwischen 300 und 600 Millionen US-Dollar in der Ölproduktion, insbesondere im Golf von Mexiko und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Trotz dieser Herausforderungen stellt das Unternehmen eine starke Performance im Bereich Gasmarketing und Handel in Aussicht. Der Aktienkurs von BP zog im frühen Handel in London um 1,9 Prozent an. Seit Jahresbeginn hat er damit etwas mehr als 10 Prozent zugelegt.

BP rechnet auch mit einem Anstieg seiner Nettoverschuldung für das laufende Quartal, vor allem bedingt durch den Aufbau von Betriebskapital und die zeitliche Abfolge von Investitionsausgaben sowie ausstehenden Veräußerungen und weiteren Einnahmen.

Diese Ankündigung des britischen Konzerns folgt auf die jüngste Mitteilung von BPs größtem Wettbewerber, Shell, der ebenfalls eine Steigerung seiner Produktionserwartungen für integriertes Gas und Flüssigerdgas für das erste Quartal bekannt gab.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion