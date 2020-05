Aktie im Cannabis „High“

Die bisher völlig unbekannte und im Düsseldorfer Freiverkehr notierte Ledgertech SE (ISIN: DE000A2LQ777) vollzieht gerade eine bemerkenswerte Morphose: Alles begann mit dem Namenswechsel in SynBiotic SE (ab nächster Woche sollten alle Kursprovider auf den neuen Namen umgestellt haben, bis dahin findet man die Aktie meist unter Ledgertech, aber am besten die ISIN DE000A2LQ777 nutzen). Die Umbenennung leitet die Neuausrichtung der Gesellschaft ein: Man will eine diversifizierte Unternehmensgruppe aufbauen, die sich auf den Einsatz von Cannabis-Produkten in der Medizin, der Kosmetik und in der Ernährung fokussiert. Das Spektrum soll dabei die alternative Produktion von funktionell überlegenen Cannabinoiden und anderen psychoaktiven Molekülen unter eigenen Marken umfassen. Außerdem steht die Entwicklung rezeptpflichtiger Arzneimittel sowie die Produktion und der Vertrieb von rezeptfreien Wellness-Produkten – also Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika - für den Endkunden im Fokus.

Cannabis-Markt in USA boomt, Europa folgt

Mit dem Schritt will man sich einen riesigen Markt erschließen: In den USA wurde der Cannabis-Markt sowohl für medizinische Zwecke als auch für den reinen Spaßgenuss fast komplett legalisiert und geöffnet. Innerhalb weniger Jahre entstanden so große, milliardenschwere Unternehmen wie beispielsweise Tilray, Canopy Growth und GW Pharmaceuticals.

Die Europäische Union ist dabei, diesem Weg zu folgen: Mit mehr als 700 Millionen Einwohnern in Kontinentaleuropa und 500 Millionen in der EU wird das Umsatzpotenzial für den europäischen Cannabis-Markt bis 2028 laut einer Studie der Beratung Prohibition Partners auf ca. 125 Milliarden Euro geschätzt. Und von diesem Kuchen will anscheinend SynBiotic ein gutes Stück abbekommen.

Laut Unternehmensnews ist Ledgertech/SynBiotic bereits mit verschiedenen potentiellen Akquisitionskandidaten im Gespräch und plant, zeitnah erste Akquisitionen zu vermelden. Durch eine erfolgreiche Kapitalerhöhung sowie eine feste Darlehenszusage sind hierzu 8 Millionen Euro vorhanden.

Star-Investor an Bord

Am allerwichtigsten ist aber eine kleine Randbemerkung in der letzten News, die meines Erachtens die nächsten Wochen noch deutlich mehr Aufmerksamkeit erzeugen könnte: Michael Auerbach, einer der profiliertesten Cannabis-Investoren der Welt, hat ein dickes Aktienpaket für 15 Euro je Aktie gezeichnet. Das könnte der Vorbote von deutlich mehr guten News sein. Auerbach ist unter anderem Aufsichtsrat bei Peter Thiel’s Tilray!

Bewertung muss sich finden

Am schwierigsten ist die Frage der Bewertung. Weil das Unternehmen noch ganz am Anfang steht, gibt es keine Zahlen. Man investiert in die Idee, quasi eine Konzept-Aktie. Aufgrund der Attraktivität des Marktes sollte sich ein frühes Engagement jedoch lohnen, vor allem da davon auszugehen ist, dass die Aktie sukzessiv entdeckt werden wird. Mutige Anleger sollten versuchen, mit Limit 20 Euro einige Aktien abzustauben. Sobald erste Akquisitionen getätigt wurden, sind auch deutlich höhere Kurse möglich. Die Aktie ist extrem markteng, deshalb Kauforders strikt limitieren. Ich bin dabei, mehr zu recherchieren, und werde weiterhin berichten.