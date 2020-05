Zwar ging es für die Gazprom Aktie am Freitag und Montag wieder nach unten, doch charttechnisch hat dies nichts an der Chance auf die Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends bei der Rohstoff-Aktie geändert. Nachdem Gazproms Aktienkurs am Donnerstag bei 4,918 Euro an der 50-Tage-Linie nach unten abgeprallt war, hier aber zugleich ein neues Erholungshoch nach dem Corona-Crash auf 3,62 Euro erreicht hatte, kann sich der Aktienkurs des ...