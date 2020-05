Disney World rückt der Wiedereröffnung einen Schritt näher

Willkommen in Tomorrowland

Die Task Force bietet Richtlinienvorschläge für die größten Freizeitparks der Region an, hauptsächlich aus personeller Sicht. Die Empfehlung lautet, dass alle Mitarbeiter der Freizeitparks vor Schichtbeginn einen Fiebercheck durchlaufen und die ganze Zeit eine Schutzmaske tragen sollten. Sie empfehlen, dass alle über 65 Jahre alten Personen frühestens nach den ersten beiden Phasen der Wiedereröffnung an ihren Arbeitsplatz zurückkehren sollten.

Zu den Vorschlägen gehören auch die Installation berührungsloser Handdesinfektionsmittelstationen an allen Attraktionen, das Abwischen von Geländern und Oberflächen nach jeder Benutzung und das Freihalten von Warteschlangen an den Attraktionen, sodass die Besucher in einem Abstand von zwei Metern voneinander gehalten werden. Die Freizeitparks würden in der ersten Phase nur 50 % ihrer Kapazität an Besuchern aufnehmen und in der zweiten Phase auf 75 % steigen.

Es ist wichtig, all diese Vorschläge in das richtige Licht zu rücken. Dies ist eine beratende Task Force. Es ist nicht diejenige, die bestimmt, wie Disney, Comcast und SeaWorld in den kommenden Wochen oder Monaten in Zentralflorida wieder ins Rollen kommen sollen. Es ist zugegebenermaßen auch eine voreingenommene Task Force. Die etwa vier Dutzend Mitglieder der Gruppe sind Führungskräfte in führenden Unternehmen der Region, darunter alle drei Freizeitparkbetreiber. Diese Mitglieder wollen, dass die Beschränkungen für den Schutz vor Ort eher früher als später gelockert werden, also werden sie natürlich eine aggressive Haltung einnehmen, um aus dem gegenwärtigen Lockdown herauszukommen.