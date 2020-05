EuroJackpot oder Aktien - Welches ist eine echte Alternative?

Welcher Weg führt schneller zu Vermögen? Aktien oder EuroJackpot?

Viele träumen davon, schnell Geld zu machen um im Reichtum zu leben und kaufen daher Aktien oder spielen Lotto. Wenn es nur um die Schnelligkeit geht, sind sowohl Aktien als auch der EuroJackpot ungeeignete Wege, nicht nur wegen den Eurojackpot Kosten oder Aktien Kursschwankungen.

Schnelles Geld ist mit Aktien zumindest wahrscheinlicher als bei Eurolotto oder EuroJackpot. Wenn schnelles Geld überhaupt erstrebenswert ist, sollte man sich wohl eine Alternative überlegen. Aktien sind ein guter Weg ein Vermögen zu bilden, doch das braucht in der Regel seine Zeit. Langfristige Anleger an der Börse investieren über einen Zeitraum von bis zu zwanzig Jahren. Da ist Geduld gefragt.

Lotto spielen ist da auch nur ein vermeintlicher Weg, schnell reich zu werden. Der Gedanke einmal Lotto zu spielen und den EuroJackpot zu knacken, ist ungefähr so wahrscheinlich wie seinen liebsten Filmstar zu treffen und zu heiraten. Die meisten Lottogewinner spielen mehr als nur ein Mal. Und selbst wer regelmäßig spielt, erhöht seine Chancen nur gering, dazu unten mehr.

Bei Aktien sind langfristige Anlagestrategien deutlich sicherer, um sein Geld zu vermehren. Wer auf kurzfristige Gewinne setzt, kann zwar mit Hebelwirkung auch in kurzer Zeit an der Börse große Gewinne realisieren, allerdings steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, Verluste einzufahren. Der schnelle Weg zu großem Geld ist in den meisten Fällen reine Glückssache. Wer ein Vermögen bilden will, muss Geduld aufbringen und langfristige Ziele anvisieren. Eurolotto spielen, ist per se nicht der richtige Weg, für jemanden, der sein Glück in die eigenen Hände nehmen will.