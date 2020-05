HolidayCheck hat am Freitag die bereits gemeldeten Zahlen für das erste Quartal 2020 bestätigt. In dem Zeitraum war der Umsatz des Unternehmens mit 5,1 Millionen Euro negativ und liegt damit mehr als 47 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert. Auslöser waren Unternehmensangaben zufolge vor allem stornierungsbedingte Korrekturen für Buchungen aus dem Geschäftsjahr 2019 mit einem Abreisedatum ab Mitte März 2020, was auf die ...