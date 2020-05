Die heutigen US-Arbeitsmarktdaten waren in etwa wie erwartet (vernutlich gibt es im nächsten Monat eine große Revision), aber sie zeigen doch, wer die großen Verlierer der Coronakrise sind: vor allem weniger Gebildete, dazu diejeningen, die in kleineren Firmen arbeiten (Small Businesses) - und die Frauen (und das war bei der Rezession der Finanzkrise nicht so!). Die Aktienmärkte trotz des katastrophalsten US-Arbeitsmarktberichts in der Geschichte der USA und einer Arbeitslosenquote, die nur im Jahr 1933 höher war als derzeit, wieder einmal höher - nachdem vor allem gegen Ende des asiatischen Handels die Kurse nach oben gezogen wurden (wie so oft in letzter Zeit) und meist am Ende des US-Handels dann wieder etwas fallen..

Das Video "Coronakrise: Das sind die großen Verlierer!" sehen sie hier..