Ein Fan von Dividenden? Ich wette, du wirst diese 3 Aktien lieben

Dividendenaktien sind nur so gut wie das zugrunde liegende Unternehmen. Ohne eine solide Geschäftsgrundlage kann die Dividende eines Unternehmens verfliegen – eine ernüchternde Realität, mit der sich viele Anleger in letzter Zeit als Folge der Coronaviruspandemie konfrontiert sahen.

Intel: Rendite von 2,3 %

Intel (WKN: 855681), der berühmte Hersteller von Computerchips, erhöhte im Januar seine Quartalsdividende um 4,8 % auf 0,33 USD pro Aktie, nachdem das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2019 mit einem Umsatz von 20,2 Milliarden USD ein Rekordjahr war, was einer Steigerung von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die höhere Dividende führte zu einer Ausschüttungsquote von nur etwa 25 % im ersten Quartal des Geschäftsjahres, sodass Intel über ein gutes Polster für Dividendenzahlungen verfügt, während es gleichzeitig in sein Geschäft reinvestiert, das ein erneutes Wachstum verzeichnen konnte.

Früher erwirtschaftete das Unternehmen seinen Umsatz in erster Linie mit PCs, aber als die Verkäufe von PCs ein Plateau erreichten, entdeckte Intel mit dem Aufstieg des Cloud Computing neue Möglichkeiten. Das Unternehmen bietet nun auch Produkte an für den Einsatz in Cloud-Computing-Rechenzentren sowie in anderen aufstrebenden Bereichen wie „Internet of Things“ (IoT) und selbstfahrenden Fahrzeugen. Diese Verlagerung des Fokus trieb den Umsatz in neue Höhen.

In letzter Zeit baut das Unternehmen seine Dynamik von 2019 weiter aus. Die Ergebnisse des ersten Geschäftsquartals zeigten 23 bzw. 51 % Umsatz- und Gewinnwachstum. Intel schloss das Quartal mit 12,7 Milliarden USD in Cash und kurzfristigen Anlagen ab.

Angesichts seines Wachstums und seiner massiven Kriegskasse dürfte Intel keine Probleme haben, seine Dividende aufrechtzuerhalten. Die Konzentration des Unternehmens auf die Unterstützung von Cloud Computing und anderen schnell wachsenden Technologietrends bedeutet, dass es seine finanzielle Gesundheit aufrechterhalten und seine fünfjährige Serie von Auszahlungserhöhungen verlängern kann.

Target: Rendite von 2,4 %

Das Mega-Einzelhandelsunternehmen Target (WKN: 856243) zahlt seit 1967 Dividenden und erhöhte seine Auszahlungen in 48 aufeinanderfolgenden Jahren, wodurch es sich dem Status eines Dividendenkönigs annähert. Mit einer Ausschüttungsquote von 40,5 % in den letzten zwölf Monaten kann das Unternehmen weiterhin bequem Dividenden an seine Aktionäre ausschütten, insbesondere angesichts seiner erfolgreichen Strategien, sich in der E-Commerce-Ära neu zu erfinden.