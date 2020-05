Candriam-Experte im Interview: „ESG-Outperformance liegt nicht nur am Ölpreisverfall“

Nachhaltige Strategien können sowohl Risiken begrenzen als auch die Überrendite Alpha erzielen, meint David Czupryna. Der Leiter des ESG Client Portfolio Management bei Candriam erklärt, warum ESG-Investments in der Krise überzeugen und warum künftig das S und das G stärker in den Fokus rücken.David Czupryna, Leiter des ESG Client Portfolio Management bei CandriamHerr Czupryna, einige Untersuchungen zeigen, dass sich ESG-Strategien in der Krise bislang besser geschlagen haben als klassische Strategien. Ist dies vor allem auf die tendenziell schwache Positionierung der ESG-Ansätze im Ölsektor zurückzuführen?David Czupryna: ESG-Strategien haben tatsächlich eine relative Outperformance gegenüber Nicht-ESG-Strategien aufgewiesen. Das zeigt sich nicht nur im...