Goldaktien weltweit fest

Bild.de vom 11.05.20: „Infektionsrate steigt wieder an“. „Jeder Infizierte sorgt für mehr als eine Neuansteckung“. „Aus dem am 10. Mai um 0 Uhr verfügbaren Datenstand errechnete das RKI den R-Wert von 1,13 für den 6. Mai“.Am 15. April veröffentlicht das RKI einen R-Wert von unter 1,0 für den Zeitraum ab dem 21. März und von etwa 0,9 für den 7. April.Am 10. Mai veröffentlicht das RKI einen R-Wert von 1,3 für den 7. April. Die R-Werte von vor dem 7. April werden nicht mehr veröffentlicht.Bei einer Generationszeit von 4 Tagen (Angabe RKI) hätte die Zahl der Neuinfektionen in der Folge des 7. April um 30 % steigen müssen. Dennoch bleibt die Angabe in der neuen Graphik bei 1,3 obwohl die eigenen Angaben in der am 15. April veröffentlichten Graphik von unter 1,0 richtig waren.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einen unveränderten Dollar und erreicht ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 52.255 Euro/kg, Vortag 51.478 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zieht kräftig an (aktueller Preis 17,18 $/oz, Vortag 16,08 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 808 $/oz, Vortag 764 $/oz). Palladium kann deutlich zulegen (aktueller Preis 1.890 $/oz, Vortag 1.763 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 33,76 $/barrel, Vortag 31,72 $/barrel).