Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im 1. Quartal 2020 gegenüber Vorquartal um 2,2% gesunken.

Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im 1. Quartal 2020 gegenüber Vorquartal um 2,2% gesunken, das war der schlechteste Wert seit dem 1. Quartal 2009 (–4,7%). Der März brachte scharfe Rückgänge der Exporte (–11,8% gegenüber Vormonat), der Industrieproduktion (–9,2%) und der Auftragseingänge (–15,6%). In der Eurozone war im 1. Quartal die Wirtschaftsleistung um 3,8% gefallen. In Frankreich betrug das Minus 5,8%, in Spanien 5,2% und in Italien 4,7%. Die Unsicherheit ist jedoch groß, da in den Zahlen die Entwicklung in der zweiten Märzhälfte noch nicht vollständig enthalten ist. Der Rückgang im 2. Quartal 2020 dürfte noch größer ausfallen, die Aussichten sind schlecht: In der Eurozone sank der Einkaufsmanagerindex im April von 29,7 auf 13,5. Der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex ging von 85,9 auf 74,3 zurück. Der Rückgang ging quer durch alle Branchen und betraf sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage wie auch die Geschäftserwartungen.

Gewinne

In den USA haben 454 Unternehmen aus dem Index S&P 500 Zahlen für das 1. Quartal 2020 vorgelegt. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist derzeit mit einem Rückgang beim operativen Gewinnwachstum pro Aktie gegenüber Vorjahresquartal von 46,7% zu rechnen. Aus dem europäischen Index Stoxx 600 haben 254 Unternehmen Zahlen für das 1. Quartal vorgelegt. Derzeit wird mit einem Rückgang der Gewinne gegenüber Vorjahreszeitraum um knapp 35% gerechnet, die Umsätze sollen um fast 4% schrumpfen.

Inflation

In Deutschland ging die Inflationsrate im April von 1,4% auf 0,9% zurück. Wesentlicher Grund dafür waren die um 5,8% gefallenen Energiepreise. Ohne Energiepreise betrug die Inflationsrate 1,5%. Die Aussagekraft der Daten ist allerdings begrenzt, da wegen der Corona-Beschränkungen die Preise vieler Güter nicht erhoben werden konnten. Die Inflationsrate in der Eurozone fiel von 0,7% auf 0,4%. In den USA ging sie von 1,5% (Kernrate: 2,1%) auf 0,3% (1,4%) zurück.

Zinsen

Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer jüngsten Sitzung angekündigt, ihr Anleihekaufprogramm Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) so lange aufrecht zu erhalten, bis sie die Corona-Krise für beendet hält. Ursprünglich sollte das Programm nur bis Jahresende laufen. Die US-Zentralbank ergriff zuletzt keine weiteren Maßnahmen. Sie erwirbt US-Staatsanleihen ohne vorab festgelegte Obergrenze. Daneben werden Kredite an kleine und mittlere Unternehmen ausgereicht. Ein anderes Programm soll die Liquidität von US-Bundesstaaten und Kommunen sichern.



Risiken

Verzögerung der Erholung der Wirtschaft durch Mißerfolge bei der Eindämmung von COVID-19.

Masseninsolvenzen bei Klein- und mittelständischen Unternehmen durch die Folgen der Quarantänemaßnahmen.

Anstieg der Arbeitslosigkeit und Konsumrückgang durch Schwäche im verarbeitenden Gewerbe und Dienstleistungen.

Geopolitische Spannungen.

Insolvenzen im Energiesektor aufgrund des Preiskriegs auf dem Rohölmarkt.













Rechtliche Hinweise

Das “Market Insights“ Programm bietet umfassende Informationen und Kommentare zu den globalen Märkten auf produktneutraler Basis. Das Programm analysiert die Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftsdaten und veränderten Marktbedingungen, um Kunden einen besseren Einblick in die Märkte zu vermitteln und fundierte Anlageentscheidungen zu fördern. Für die Zwecke von MiFID II sind das J.P. Morgan Asset Management „Market Insights“ und „Portfolio Insights“ Programm eine Marketingkommunikation und fallen nicht unter MiFID II / MiFIR Anforderungen, die in Zusammenhang mit Research stehen. Darüber hinaus wurden das J.P. Morgan Asset Management „Market Insights“ und „Portfolio Insights“ Programm als nicht unabhängiges Research nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen erstellt, die zur Förderung der Unabhängigkeit von Research dienen. Sie unterliegen auch keinem Handelsverbot vor der Verbreitung von Research. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen stellen weder eine Beratung noch eine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar, noch sichert J.P. Morgan Asset Management oder eine seiner Tochtergesellschaften zu, sich an einer der in diesem Dokument erwähnten Transaktionen zu beteiligen.









Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von J.P. Morgan Asset Management.