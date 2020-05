Mit Apple, Gold und Amazon durch die Krise?

Bevor die Weltwirtschaft wieder aufatmen kann, wird die Luft erst einmal knapper. Für 2021 sind die Experten jedoch wieder etwas optimistischer. An den Börsen schien dieser Optimismus zuletzt schon Realität zu sein. Unser favorisierter Aktienmarkt bleiben die USA. Die dortige Wirtschaft hat sich schon häufiger als das bessere Stehaufmännchen präsentiert. Zudem sind die Gewinnersektoren der Krise dort stark vertreten. Um der großen Unsicherheit entgegenzuwirken, die über der erwarteten Erholung schwebt, bietet sich eine Übergewichtung in Gold als natürliche Absicherung an. Wir stellen die Einschätzung von Bergos Berenberg für die Südseiten der Börse München vor.

Keine Frage, die Konjunkturaussichten sind niederschmetternd. Am Aktienmarkt ging es zuletzt jedoch wieder bergauf. Der Aktienmarkt ist eine große Diskontierungsmaschine. Er blickt nicht aufs Jetzt, sondern stets nach vorn. Der Aktienmarkt heute ist nichts anderes als das Spiegelbild aller abdiskontierten Unternehmensgewinne von heute bis in alle Ewigkeit. Etwas überrascht hat uns jedoch schon, wie resistent sich der Markt in den vergangenen Wochen gezeigt hat. Enttäuschte Gewinnerwartungen wurden weniger hart abgestraft als gewöhnlich. Der S&P 500 notiert in etwa auf dem Niveau von vor einem Jahr, obwohl sich die Situation komplett verändert hat: Die Arbeitslosigkeit ist explodiert, Konjunkturindikatoren sind abgekippt, der Ölpreis ist zusammengebrochen und die Volatilität hat sich vervielfacht. Viele Marktteilnehmer scheinen nicht nur nach vorne zu blicken, sondern sogar komplett durch die Probleme hindurchzuschauen, und befinden sich gedanklich schon mitten in der Erholungsphase.

2021 sind Wirtschaft und Gewinnwachstum wieder im grünen Bereich

Wir erwarten nach dem schwachen ersten Quartal 2020 ein noch deutlich schwächeres Folgequartal, bevor dann in der zweiten Jahreshälfte die wirtschaftliche Erholung einsetzt. 2021 rechnen wir auch wieder mit positiven Wachstumsraten, sowohl in den USA als auch in Europa. Auch die Unternehmensgewinne, die in diesem Jahr etwa beim US-Aktienindex S&P 500 um 20 bis 30 Prozent einbrechen dürften, sollen 2021 wieder signifikant steigen – immer vorausgesetzt, es gibt keinen Rückfall im Verlauf der Pandemie. Ein erneutes Herunterfahren der Volkswirtschaften wäre verheerend. Das hat der Aktienmarkt definitiv nicht eingepreist.