Die Leitbörsen in Europa und den USA haben sich in den vergangenen Wochen weiter stabilisiert. Zur Wochenmitte notiert der DAX mit 0,46% im Plus bei 11.126 Punkte. Auch die Vorgaben für die Wall Street sind zum jetzigen Zeitpunkt positiv und es sieht alles danach aus, als würde sich der Erholungstrend auch am heutigen Tag fortsetzen. Trotz negativer Meldungen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie, zeigen die Maßnahmen der Notenbanken und Politik offensichtlich ihre Wirkung. Die Loskoppelung der Wirtschaft von der Börse durch die Erhöhung der Geldmenge ist jedoch bedenklich und für Investoren gilt daher besondere Achtsamkeit.



Lesen sie den Artikel hier weiter