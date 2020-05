PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch einheitlich im Plus geschlossen. Wie die westeuropäischen Aktienmärkte erhielten auch sie Auftrieb durch kräftige Auftaktgewinne an der New Yorker Wall Street.

Die deutlichsten Kursgewinne im osteuropäischen Raum verzeichnete die Moskauer Börse. Der russische Leitindex RTS zog - gestützt von starken Ölwerten - um 4,10 Prozent auf 1225,47 Einheiten an. Ein am Nachmittag gemeldeter überraschender Rückgang der US-Ölvorräte in der Vorwoche hatte die Ölpreise im Späthandel angetrieben.