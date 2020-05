Die fast wöchentliche Tradition von Wirecard setzt sich fort. In den vergangenen Tagen hat Wirecard wieder eigene Aktien zurückerworben. In diesem Fall geht es um den Zeitraum vom 13. Mai bis zum 20. Mai.Innerhalb dieser Zeitperiode hat Wirecard insgesamt 97.300 eigene Aktien gekauft. Die durchschnittlichen Tagespreise je Aktie bewegen sich zwischen 80,65 Euro und 84,47 Euro. Das Volumen in der aktuellen Rückkaufrunde liegt bei ...