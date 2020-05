Es sieht charttechnisch weiterhin für die Heidelberger Druck Aktie nicht gut aus. Zwar gelang dem Aktienkurs des Heidelberger Druckmaschinenbauers seit dem Corona-Crashtief Mitte März eine Erholungsbewegung von 0,4835 Euro bis in den Bereich um 0,71 Euro. Doch hier wurden am 18. März bei 0,7135 Euro und am 11. Mai bei 0,7100 Euro zwei markantere lokale Hochs markiert. Die Zone hat sich damit als wichtiger charttechnischer ...