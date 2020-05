Ekosem-Agrar bestätigt die vorläufigen Zahlen für 2019. Der Umsatz steigt demnach um 64 Prozent auf 402,7 Millionen Euro an. Bei der Rohmilchproduktion geht es um 85 Prozent auf 255 Millionen Euro nach oben.Das EBITDA klettert um 44 Prozent auf 167,0 Millionen Euro an. Das EBIT steht bei 92,5 Millionen Euro (Vorjahr: 74,2 Millionen Euro). Der Gewinn sinkt von 18,7 Millionen Euro auf 14,4 Millionen Euro.Ende 2020 will ...