… können Anleger mit einem Call-Optionsschein von Goldman Sachs eine Performance von über 57% erwarten.

Laut Berichten von Börse Online am heutigen Morgen reicht der Hedgefonds TCI (der momentan eine Shortposition von 1,5% bei Wirecard hält) gegen Wirecard Manager Strafanzeige bei der Staatsanwalt München ein. Während die Klage von Wirecard als haltloses, taktisches Manöver eines Leerverkäufers bezeichnet wurde, bezieht sich TCI auf möglicherweise strafrechtlich relevante Hinweise in dem jüngst veröffentlichen KMPG Sonder-prüfbericht zu Wirecard. Inwiefern sich die Anschuldigungen als falsch herausstellen oder den Kurs beeinflussen werden falls sie legitim sind bleibt abzuwarten, nichtsdestotrotz ist Wirecard im momenten Marktumfeld ein Kandidat der in den nächsten Monaten wieder stark an Wert gewinnen könnte.

Anleger und Trader, die jetzt auf einen Anstieg der Wirecard Aktie setzen und auf diese Erwartung handeln möchten, haben mehrere tausend Optionsscheine zur Auswahl. Aber welcher Optionsschein maximiert den Ertrag für eine konkrete Markterwartung – wie zum Beispiel einen steigenden Kurs auf 105,00 Euro bis Mitte März diesen Jahres?