Während der Zuspitzung der Corona-Krise Mitte März verloren Aktienmärkte massiv an Wert, der Euro konnte spürbar aufwerten und begab sich zu praktisch allen gängigen Währungspaaren auf zum Teil Mehrjahreshochs aufwärts. Doch seitdem normalisiert sich der Wert der Gemeinschaftswährung und tendiert wieder talwärts. Dies könnte durchaus mit einem gesteigerten Vertrauen an die Aktienmärkte begründet werden, technisch lässt das weitere Verhalten allerdings kaum noch Fragen offen, wenn man beispielsweise den Euro zum mexikanischen Pesos als Vergleich heranzieht. Dort konnte die monatelange Seitwärtsphase zur Unterseite aufgelöst werden, ähnliches droht dem Währungspaar Euro zum polnischer Zloty. Noch aber können Bullen das Unterstützungsniveau um 4,51 PLN verteidigen, nur wie lange noch?

Euro auf Gratwanderung

Die an dem Märzhoch von 4,6351 PLN gestartete Korrekturbewegung reichte in einer ersten Verkaufswelle auf die Unterstützung bei 4,51 PLN abwärts. Nach einer zwischengeschalteten Erholung auf 4,5739 PLN schlugen Verkäufer wieder zu und drückte die Notierungen zuletzt merklich abwärts. Damit wird eine 1-2-3-Korrektur in den Bereich von 4,40 PLN jetzt sehr wahrscheinlich, sobald der vorliegende Support bei 4,5090 PLN nachhaltig unterschritten worden ist. Wer ebenfalls gleicher Meinung ist, könnte sich auf die Seite der Verkäufer beispielsweise über ein Investment in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DZ55FV schlagen. Eine kurzfristige Fortsetzung der Konsolidierung auf hohem Niveau ist aber genauso denkbar. Für eindeutige Kaufsignale müsste hingegen das Niveau der letzten Erholungshochs bei 4,5739 PLN nachhaltig getriggert werden, wonach es jedoch nicht unbedingt aussieht.