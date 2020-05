Partystimmung bei Fraport-Aktionären. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund sieben Prozent. Damit kostet ein Anteilsschein nun 44,92 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

