Invesco führt Elternzeit bei vollem Gehalt für Beschäftigte in EMEA ein

Das neue Programm gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2020 für alle Mitarbeiter, die seit dem 1. Januar 2020 Eltern geworden sind, und ermöglicht diesen auch eine stufenweise Rückkehr an den Arbeitsplatz mit der Möglichkeit einer Teilzeittätigkeit (80%) bei vollem Gehalt in den ersten sechs Wochen, durch die der Wiedereinstieg erleichtert werden soll.

„Die Entwicklung eines gleichberechtigten Elternzeit- und Elterngeld-Programms ist Teil unseres absoluten Bekenntnisses zur Förderung der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz“, sagte Doug Sharp, EMEA CEO bei Invesco. „Als berufstätiger Vater weiß ich, wie wichtig Flexibilität in dieser Hinsicht ist. Ich halte die Unternehmenskultur für einen der wichtigsten Aspekte bei der Gewinnung und Bindung von Leistungsträgern. Wir wollen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Teams, mit denen sie arbeiten, die Sicherheit geben, dass ihnen Invesco ein Arbeitsumfeld bietet, in dem sie eine erfolgreiche berufliche Laufbahn mit ihren familiären Verpflichtungen vereinbaren können. Das war und ist eine der Prioritäten unserer Initiativen im Bereich Diversität und Inklusion in der Region EMEA.“

Im Rahmen des neuen Programms arbeitet Invesco mit Talking Talent zusammen. Das auf die Personalentwicklung spezialisierte Beratungsunternehmen wird Einzel- und Gruppen-Coachings sowie einen rund um die Uhr erreichbaren Online-Support für Väter, Mütter und Manager vor, während und nach der Elternzeit anbieten, um diese bei allen auftretenden Fragen zu unterstützen. Invesco baut darauf, dass dies allen Betroffenen helfen wird, sich optimal auf die Herausforderung von Elternschaft und Berufstätigkeit vorzubereiten und ihren familiären und beruflichen Verpflichtungen gleichermaßen gerecht zu werden.