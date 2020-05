Robert Halver zur Lufthansa: Ohne staatliches Kuckucksei im Kranichnest

Es ist völlig in Ordnung, wenn Vater Staat verhindert, dass der stolze Kranich flügellahm wird. Das sagt Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver zur Lage der angeschlagenen Lufthansa. Schließlich sei sie kein Zombie, der künstlich am Leben gehalten werden müsse.Die Lufthansa hat sich in den letzten Jahren aus eigener Kraft erfolgreich gegen die subventionierte Konkurrenz aus den arabischen und asiatischen Ländern behauptet. Im Übrigen ist die Kranich-Airline systemrelevant. Im Frachtverkehr sorgt sie seit Jahrzehnten für einen reibungslosen deutschen Export.Bei weiterem Sinkflug drohte der First Class-Logistiker zum Economy-Preis an einen Staatskonzern aus Asien zu gehen. Unsere Unabhängigkeit im Außenhandel wäre bedroht.Der Staat gelobt einen...