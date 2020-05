SLM Solutions-Aktionäre haben heute Morgen keinen Grund zu feiern. Das Kurstableau weist nämlich ein Minus von rund sechs Prozent aus. Damit beträgt der Preis für ein Wertpapier nur noch 8,77 EUR. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt – können die sich aus der Umklammerung lösen?

Aus technischer Sicht ist trotz des Abschlags alles im Lot. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Unter dem Strich genügt ein Plus von rund neun für den Sprung auf ein neues Monatshoch. Der bisherige Bestwert liegt bei 9,54 EUR. Daher geht es jetzt also um alles!

Der viel beachtete Mittelwert der vergangenen 200 Handelstage beträgt 10,94 EUR. Für SLM Solutions sind ausgehend von dieser Betrachtungsweise demnach langfristige Abwärtstrends zu unterstellen. Auch die mittelfristigen Trendpfeile zeigen eindeutig nach oben, da die 50-Tage-Linie bei 6,72 EUR notiert.

