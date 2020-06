Trotz Homeoffice: Büroimmobilien droht nicht das Schicksal des Einzelhandels

Zentrale Erkenntnisse:

Während Sie dies lesen, arbeiten Sie möglicherweise von zuhause. Wie kommen Sie damit zurecht?

Die Antwort fällt wahrscheinlich durchwachsen aus. Auf der einen Seite profitiert man von eingesparter Pendelzeit, möglicherweise weniger Ablenkung durch Mitarbeiter (vielleicht aber mehr durch die Kinder) und in einigen Fällen durch weniger Besprechungen. Auf der anderen Seite verbringen Sie eventuell effektiv mehr Zeit pro Tag mit der Arbeit, sind nicht so produktiv wie zuvor und tauschen sich weniger mit ihren Kollegen aus, was vielleicht für ein erhöhtes Maß an Stress und Ängsten sorgt.