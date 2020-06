Steinhoff beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. In den Büchern steht für den Kurs nämlich ein Plus von rund sieben Prozent. Der Titel kostet damit nun 0,06 EUR. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund fünf Prozent. Dieses Hoch verläuft bei 0,06 EUR. Bei Steinhoff ist also Hochspannung angesagt.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Wer eher auf der Baisse-Seite investiert ist, freut sich heute über weitere Gewinne.

