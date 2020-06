MSCI ernennt Axel Kilian zum Head of EMEA Client Coverage

In seiner neuen Funktion leitet Kilian die MSCI-Teams für Vertrieb, Kundenbeziehungsmanagement und Kundenservice in der gesamten EMEA-Region. Außerdem arbeitet er eng mit globalen Produkt- und Forschungsteams aus allen Bereichen von MSCI zusammen, um Strategien für verbesserte Kundenlösungen und kontinuierliches Wachstum in der gesamten Region zu implementieren. Das Führungsteam für EMEA Coverage ist Kilian direkt unterstellt.

LONDON–(BUSINESS WIRE)–MSCI Inc. (NYSE:MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, gab heute die Ernennung von Axel Kilian zum Head of Client Coverage – Europe, Middle East and Africa (EMEA) mit Wirkung zum 1. Juni 2020 bekannt. Kilian ist in London tätig und Alvise Munari, Global Head of Client Coverage, unterstellt.

„ Axels umfassende Erfahrung im Bereich der globalen Märkte für verschiedene Kundensegmente und Produkte in Kombination mit seinen direkten Kenntnissen der Vermögensverwaltungsbranche stellen einen enormen Mehrwert für die Bemühungen von MSCI um eine globale Abdeckung dar“, erklärte Alvise Munari, Global Head of Client Coverage. „ Ich bin zuversichtlich, dass sich Axels Erfahrungen und Führungsqualitäten als entscheidend für die Mission von MSCI erweisen werden, einen erstklassigen Kundenservice zu bieten und den weiteren Erfolg der EMEA-Region zu sichern.“

„ Ich freue mich sehr auf meine Tätigkeit bei einem so innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen wie MSCI. In den heutigen, durch hohe Volatilität geprägten Märkten ist es für Anleger, Vermögensbesitzer, Vermögensverwalter und Banken von entscheidender Bedeutung, über Zugang zu Instrumenten zu verfügen, die bessere Investitionsentscheidungen und ein effektives Risikomanagement ermöglichen. Mit seinem führenden Produkt- und Forschungsangebot ist MSCI bestens aufgestellt, um heute und in Zukunft ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten“, sagte Kilian.

Kilian bringt über 25 Jahre an Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche mit. In den letzten anderthalb Jahrzehnten bekleidete er verschiedene leitende Positionen im Kundenmanagement bei führenden Finanzinstituten, wie beispielsweise JPMorgan, Lehman Brothers, Nomura und UBS in den Bereichen Aktien, Derivate und Vermögen. Vor seinem Eintritt bei MSCI war Kilian als Leiter der Abteilung Ultra High Net Worth Clients für UBS in Deutschland und Österreich mit Sitz in Frankfurt tätig. Außerdem fungierte er als Global Head Equity Derivatives Distribution und European Head Equity Distribution bei UBS in London.