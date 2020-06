Viel ist in diesen Tagen und Wochen von „Fake News“ und noch mehr von „Verschwörungstheorien“ die Rede, die oft auf ersteren beruhen. Was eine Verschwörungstheorie ist und was nicht, glauben Autoren ernsthafter Medien selbstverständlich genau zu wissen. Darüber aufzuklären sehen sie als ihre Pflicht an. Und das ist es ja auch zweifellos. Nehmen wir einmal

Der Beitrag Die ultimative Verschwörungstheorie erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ferdinand Knauss.