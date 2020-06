Tenbagger-Telegramm:



Mit unserem Favoriten New Wave Esports, konnten Sie in den letzten Monaten hohe Kursgewinne bis zu +900% einfahren.



Eine neue "Tenbagger-Aktie" rollt in die Startaufstellung.



+++ Tenbagger-Rakete Starttermin: 05.06.20 - 16:00 Uhr +++



Bei der Numinus-Aktie werden wir Ihnen nächste Woche noch viele spannende Details präsentieren - wollen Ihnen aber jetzt vor dem Wochenende den bestmöglichen Einstieg ermöglichen- heißt zu Kursen unter 0,50 Euro:

NUMINUS WELLNESS - WKN: A2P4XN - ISIN: CA67054W1032



Börsen: Frankfurt - Toronto