Auch Juristen mit Problemen während Corona Krise

Geht es um wirtschaftliche Schwierigkeiten und finanzielle Einbußen durch die Corona Krise, denken wohl die wenigsten Menschen in Deutschland zuallererst an Juristen. Einige Anwaltskanzleien, wie beispielsweise KGH in Nürnberg , haben auch während der Krise ihre normalen Öffnungszeiten beibehalten, indem sie sich auf Thematiken rund um Corona spezialisieren, aber nicht wenige Anwaltskanzleien haben für Ihre Mitarbeite Kurzarbeit beantragt.

BRAK veröffentlicht Umfrageergebnisse

Die BRAK führte eine Umfrage in Bezug auf die Corona Pandemie und deren Einflüsse auf Juristen durch, die im April 2020 veröffentlicht wurde. Befragt wurden knapp 14.500 Anwälte, 12.477 von ihnen haben den Fragebogen formgerecht und vollständig ausgefüllt. Zu den Teilnehmern gehören sowohl selbstständige Einzelanwälte (39,7 %) und Kanzleipartner (circa 21 %) als auch Angestellte kleiner, mittelständischer und großer Kanzleien.

Umfrage zeigt starke Mandatseinbrüche während Corona

Um festzustellen, ob die Corona Krise tatsächlich zu Mandatseinbrüchen geführt hat, wurden die Teilnehmer gebeten, den Ist-Zustand mit dem Normal-Zustand, wie er sechs Monate zuvor vorherrschte, zu vergleichen. Das Resultat: 17,4 % der Anwälte generieren durch Corona nur noch halb so viele neue Mandate, 9,4 % melden einen Rückgang um etwa 30 % und fast 17 % der Anwälte berichten von einem Mandatseinbruch in Höhe von 75 %. Knapp 8 % der Teilnehmer konnten seit dem 13. März kein einziges neues Mandat generieren. Immerhin: 19,2 % blieben bis zum Zeitpunkt der Umfrage von negativen Corona Auswirkungen verschont.

Corona Soforthilfe: Anwälte und die BRAK sehen Unterstützungsbedarf

Für wirtschaftliche Notsituationen, wie sie manche Anwälte derzeit erleben, sind die staatlichen Soforthilfeleistungen da. Entsprechend überrascht es, dass nur 17 % der Umfrageteilnehmer zum damaligen Zeitpunkt bereits Soforthilfe beantragt hatten. Ungefähr 45 % gehen jedoch davon aus, dass sie früher oder später auf die Soforthilfemaßnahmen angewiesen sein werden. Schließlich verschärft sich die Situation zunehmend, je länger die Corona Krise andauert. Noch können viele Anwälte von laufenden Mandaten und Vorschüssen leben, auf Dauer wird sich der Mangel an „Nachschub“ aber unweigerlich bemerkbar machen. Spätestens dann, wenn die meisten der vor Corona generierten Mandate auslaufen und zum Ausgleich keine neuen, aus finanzieller Sicht rettenden Mandate an Land gezogen werden können, dürfte es für so manchen Juristen düster aussehen. Der Präsident der BRAK, Dr. Ulrich Wessel, hat dies bereits früher vermutet und erfährt durch die nun vorliegenden Umfrageergebnisse einen Bestätigung seiner Annahmen. Gegenüber LTO, einem Onlinemagazin, das sich mit rechtlichen Themen befasst, äußerte Wessel: "Die Anwaltschaft ist von der Krise mittelfristig deutlich betroffen; bei einer nicht unerheblichen Anzahl von Kolleginnen und Kollegen besteht ein Bedürfnis nach Unterstützungsmaßnahmen.“ Weiterhin stellte er klar, dass Anwälte und Anwältinnen „als elementare Säule unseres Rechtssystems […] in die Lage versetzt werden [müssen], die Krise zu überwinden und die wirtschaftlichen Einbußen langfristig auszugleichen.“ Dies habe die BRAK schon vor vielen Wochen deutlich gemacht und entsprechende Forderungen an Bund und Länder gestellt.