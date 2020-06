Atlas Copco kann das Übernahmeangebot für ISRA Vision vollziehen. „Nach der Freigabe durch das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) am 11. Juni 2020 sind alle Vollzugsbedingungen erfüllt”, teilt ISRA am Freitag mit. Auf dem Wege der Übernahmeofferte hat die schwedische Atlas Copco sich mehr als 92 Prozent der Anteile an ISRA Vision gesichert. Geboten wurde ein Preis von 50 Euro je Aktie.Mit der ...