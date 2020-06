Es ist eine Geschichte, die in Deutschland einzigartig ist. Ein junges Unternehmen steigt innerhalb von wenigen Jahren aus dem Nichts in den DAX auf. Doch Zweifel pflastern den Weg von Wirecard. Ist dabei alles mit rechten Dingen zugegangen? Einiges spricht dafür, dass Aktionäre jetzt Schadensersatz fordern können. So gehen Sie vor.

Es ist eine Geschichte, die in Deutschland einzigartig ist. Ein junges Unternehmen steigt innerhalb von wenigen Jahren aus dem Nichts in den DAX auf. Doch Zweifel pflastern den Weg von Wirecard. Ist dabei alles mit rechten Dingen zugegangen? Einiges spricht dafür, dass Aktionäre jetzt Schadensersatz fordern können. So gehen Sie vor. Seit Jahren schon begleiten Wirecard Zweifel des Finanzmarktes bei seinem Aufstieg. Von fingierten Umsätzen ist die Rede, von manipulierten Bilanzen und von überhöhten Kaufpreisen für Gesellschaften. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich seit 2005 in der Spitze mehr als verhundertfacht. Doch nahezu zeitgleich mit der Aufnahme in den DAX im September 2018 ist der Höchstkurs von knapp 200 Euro erreicht. Seitdem geht es unter erratischen Schwankungen abwärts.