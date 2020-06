Was ist an Wirecard eigentlich "typisch deutsch"? Sicher nicht, dass Wirecard an sich schon qua Herkunft (Zahlungsabwickler für Porno- und Spielebranche) etwas dubios ist - sondern vielmehr der Umgang der deutschen Behörden auf die schon lange schwelenden Vorwürfe, dass bei der Firma etwas nicht stimme. Da wurden seitens der Bafin und anderer deutscher Behörden Journalisten und Short-Seller kriminalisiert - statt genauer hinzu kucken und die Vorwürfe zu prüfen. Vor allem die in Deutschland gegenüber den Short-Sellern vorgebrachten Vorwürfe sind tief in der deutschen Mentalitätsgeschichte eingebrannt - und haben eine historische Ursache! Dieses Video handelt von Wirecard - vor allem aber von den Deutschen und ihrer Ablehnung gegenüber der "Spekulation"!

Das Video "Wirecard und die Deutschen – eine kurze Mentalitätsgeschichte!" sehen Sie hier..