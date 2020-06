Denn das norwegische Unternehmen könnte demnächst wieder voll und ganz vom Wasserstoff-Boom profitieren. Die Aktionäre von Nel ASA können sich aktuell wieder über positive Zahlen an der Börse freuen und sind in freudiger Erwartung weiterer Kurssteigungen.

Zum Ende des gestrigen Tages lag der Aktienkurs bei rund 1,83 Euro. Insgesamt konnte man wieder einen Anstieg des Kurses von 5 Prozent und 0,09 Euro beobachten. Das bedeutet also ein erneuter Angriff auf das vor kurzem aufgestellte Allzeit-Hoch. Dies lag am 10.06. bei 1,95 Euro.

Nel ASA ist einer der großen Mitspieler in der Wasserstoff-Branche und konnte in den letzten Wochen massiv von dem anhaltenden Boom in der Branche profitieren. Deshalb werden die Aktivitäten, vor allem im stationären Segment, weiter ausgebaut und fleißig Investitionen getätigt. Fest steht, dass Nel ASA einer positiven Zukunft entgegenblickt.

Fazit: Nel ASA gehört zu den großen Gewinnern des Wasserstoff-Booms und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und warum die Gewinnchancen hier besonders groß sind. Hier kostenfrei lesen.