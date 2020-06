Qiagen könnte aus dem Verkauf der Beteiligung an ArcherDX einen Gewinn in dreistelliger Millionenhöhe erzielen. An der Gesellschaft hielt das Biotech-Unternehmen bisher eine Minderheitsbeteiigung, die mit 20 Millionen Dollar Wert in Qiagens Büchern steht. Das deutsch-niederländische Unternehmen schätzt nun, dass der Veräußerungsgewinn vor Steuern etwa 120 Millionen US-Dollar ausmachen könnte.Basis sind die ausgehandelten ...