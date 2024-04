Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine positive Tendenz. Alle Indizes sind im Plus, was auf eine allgemein positive Stimmung an den Märkten hindeutet. Der SDAX hat mit +1,05% die stärkste positive Entwicklung gezeigt, gefolgt vom MDAX mit +0,81%. Der S&P 500 liegt mit +0,57% im Mittelfeld, während der Dow Jones mit +0,38% etwas weniger zugelegt hat. Der DAX und der TecDAX haben mit +0,25% bzw. +0,17% die geringsten Zuwächse verzeichnet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Zahlen nur Momentaufnahmen sind und sich im Laufe des Handelstages noch ändern können. Zudem spiegeln sie nicht unbedingt die langfristige Entwicklung oder die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der Unternehmen wider, die in den jeweiligen Indizes gelistet sind.Siemens Energy führt die Topwerte im DAX an mit einem Zuwachs von 3.22%, gefolgt von BMW mit 2.50% und Volkswagen (VW) Vz mit 2.07%.Die Flopwerte im DAX werden von Hannover Rueck angeführt, die einen Verlust von -1.50% verzeichnen, gefolgt von Qiagen mit -1.59% und Symrise mit -1.63%.Delivery Hero zeigt die besten Ergebnisse im MDAX mit einem Anstieg von 14.33%, gefolgt von Befesa mit 5.00% und SMA Solar Technology mit 3.79%.Die Flopwerte im MDAX werden von Hugo Boss angeführt, die einen Verlust von -1.77% verzeichnen, gefolgt von Kion Group mit -1.90% und Gerresheimer mit -2.07%.AUTO1 Group führt die Topwerte im SDAX an mit einem Zuwachs von 9.67%, gefolgt von CompuGroup Medical mit 7.63% und SFC Energy mit 6.14%.Die Flopwerte im SDAX werden von SYNLAB angeführt, die einen Verlust von -1.49% verzeichnen, gefolgt von Vossloh mit -1.87% und Kloeckner mit -1.90%.CompuGroup Medical zeigt die besten Ergebnisse im TecDAX mit einem Anstieg von 7.63%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 3.79% und CANCOM SE mit 3.31%.Die Flopwerte im TecDAX werden von Carl Zeiss Meditec angeführt, die einen Verlust von -1.43% verzeichnen, gefolgt von Qiagen mit -1.59% und AIXTRON mit -1.61%.Microsoft führt die Topwerte im Dow Jones an mit einem Zuwachs von 1.41%, gefolgt von Travelers Companies mit 1.20% und Verizon Communications mit 1.06%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von Nike (B) angeführt, die einen Verlust von -0.23% verzeichnen, gefolgt von Merck & Co mit -0.44% und Salesforce mit -1.45%.Generac Holdings zeigt die besten Ergebnisse im S&P 500 mit einem Anstieg von 6.14%, gefolgt von Enphase Energy mit 4.80% und Conagra Brands mit 4.75%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Tapestry angeführt, die einen Verlust von -2.22% verzeichnen, gefolgt von Lululemon Athletica mit -2.27% und Sysco mit -2.29%.