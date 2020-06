Hornbach Holding schlägt die Peer Group

Am Morgen sprachen die Analysten der DZ Bank davon, dass die Prognose von Hornbach Holding konservativ sein könnte. Man wollte die Annahmen überarbeiten. Am Nachmittag liegt das Ergebnis vor. Die Kaufempfehlung für die Aktien von Hornbach Holding wird bestätigt. Das Kursziel für den Titel stand bisher bei 75,00 Euro. Es steigt in der neuen Studie auf 78,00 Euro an.Für das laufende Geschäftsjahr rechnen die Analysten mit ...