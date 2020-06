Dieser Rückgang wird vor allem mit der großen Anzahl an neu platzierten Aktien am Markt begründet. Insgesamt wurden 70 Millionen Aktien platziert und über 100 Millionen Euro Kapital eingenommen werden. Da ein großer Rückgang jedoch ausblieb, könnte bald ein neuer Anstieg an der Börse folgen.

Aktuell liegt der Aktienkurs bei 1,625 Euro und verschlechterte sich am Freitag gegenüber dem Vortag um 0,144 Euro und 8,14 Prozent. Nachdem am 10.6. das Allzeit-Hoch mit 1,98 Euro vermeldet werden konnte, sank der Aktienkurs fast durchgehend. Es bleibt abzuwarten, wann Nel ASA sich wieder fangen kann.

Fazit: Nel ASA gehört zu den großen Gewinnern des Wasserstoff-Booms und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und warum die Gewinnchancen hier besonders groß sind. Hier kostenfrei lesen.