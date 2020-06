NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den kräftigen Verlusten vor dem Wochenende dürften die US-Börsen am Montag wieder zulegen. Die Anleger sind nach wie vor hin- und hergerissen zwischen Corona-Sorgen und der Hoffnung auf eine rasche wirtschaftliche Erholung. Rund eine Stunde vor dem Start taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,8 Prozent fester bei 25 208 Punkten. Am Freitag noch hatte er um 2,8 Prozent nachgegeben und einen Wochenverlust von mehr als drei Prozent verzeichnet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Sonntagabend einen neuen Rekordwert der täglich gemeldeten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bekannt gegeben. Unter den Ländern mit besonders vielen Neuinfektionen ragten erneut Brasilien und die USA heraus. Dabei handele es sich immer noch um die erste Infektionswelle in den USA, die sich rasant weiter ausbreite, hob Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Capital hervor. "Je länger sich diese Welle fortsetzt, desto größer wird der Schaden für die Wirtschaft am Ende sein."