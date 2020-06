Maple Goldmines setzt zum Sprung an kurstechnisch seit gestern. Auch Osisko hat mal so angefangen vor rund 17 Jahren und daraus entstand ein Riesenfirmengeflecht mit Osisko Gold Royalties, Osisko Mining und Osisko Metals. Mal sehen was das MGM-Team weiter auf die Beine stellt.

Maple Gold Mines Ltd, ehemals bekannt als Aurvista Gold Corporation, ist ein in Kanada ansässiges Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Bergbauliegenschaften in Kanada. Hauptprojekt ist das ca. 355 km² große unternehmenseigene Goldprojekt Douay in einer der weltweit führenden Bergbau-Jurisdiktionen in Quebec, Kanada. Es befindet sich entlang eines 55 km langen Abschnitts der Casa Berardi-Deformationszone innerhalb des produktiven Abitibi-Grünsteingürtels im Norden von Quebec. Zu erreichen ist es etwa 2,5 Stunden nördlich von Val d'Or und 1,25 Stunden nördlich von Amos über den Highway 109. Die bereits bestehenden Einrichtungen sind über eine Schotterstraße, weniger als 10 Minuten von der Hauptstraße entfernt, zugänglich, während ein neues Camp für 75 Personen direkt westlich des Highways errichtet wurde. Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur, wie Strom, Zugangsstraßen, Flughafen usw. in unmittelbarer Nähe und verfügt über eine etablierte Goldressource, die in mehrere Richtungen offenbleibt. Die aktuelle Ressourcen-Schätzung mit Stand Dezember 2019 beinhaltet eine Indicated Resource in Höhe von 422.000 Unzen Gold und eine Inferred Resource von 2,352 Millionen Unzen Gold.