Rückblick: Der S&P500 konnte sich vom Coronacrash zügig erholen und angetrieben von der enormen Liquiditätsbereitstellung der Notenbanken mit einer V-Erholung ansteigen. Unter der Ausbildung zweier Gaps zog der Index bis zum 07. April auf 2’756 Punkte hoch und kehrte damit in den aktuellen steigenden Trendkanal ein. Am 15. Mai wurde der 50er-EMA bei 2’840 Punkten erobert, am 18. Mai erfolgte der direkte Durchbruch über den ...