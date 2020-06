Nach dem jüngsten Rutsch der Lufthansa Aktie unter eine charttechnische Unterstützungsmarke bei 9,22/9,40 Euro hat sich der Aktienkurs gestern zwar fangen können, bisher aber einen Rebreak verpasst. Am Montag drehte Lufthansas Aktienkurs bei 8,594 Euro und damit in der Nähe des unteren Bollinger Bandes nach oben ab und erreicht heute in der Spitze 9,234 Euro. Aktuell ist der MDAX-Wert aber wieder leicht unter die 9-Euro-Marke ...