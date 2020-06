US-Anleihen etwas fester

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Die leichten Kursgewinne beschränkten sich aber auf die längeren Laufzeiten. Die Aussicht auf einen schwächeren Auftakt an der New Yorker Aktienbörse stützte die Festverzinslichen zum Handelsauftakt.

An den Finanzmärkten spielt derzeit die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung eine wichtige Rolle. Dagegen sorgen weiter steigende Infektionszahlen in der Corona-Pandemie in den USA immer wieder für Unsicherheit unter den Anlegern.