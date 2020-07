Am 13. August stehen bei Lanxess die Zahlen zum zweiten Quartal an. Die Experten der Deutschen Bank rechnen mit einem EBITDA von 227 Millionen Euro, das wäre ein Minus von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Verkauf von Currenta dürfte für einen Vorsteuergewinn von rund 930 Millionen Euro sorgen. Dadurch wird die Liquidität gestärkt. In der Kasse dürften rund 3 Milliarden Euro sein. An der Prognose wird Lanxess mit den ...