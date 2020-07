Ein Eintrag auf der Seite der US-Zulassungsbehörde FDA lässt am Donnerstagabend die Paion-Aktie haussieren. Am heutigen Tag hat die FDA diesem Eintrag zufolge Paions neuartiges Narkosemittel Remimazolam zugelassen. Kurz nach dem Erscheinen unseres ersten Berichts hierzu kam dann auch die Bestätigung vonseiten des Aachener Biopharma-Unternehmens. Hier alle wichtigen Details zu der News:Die Zulassung für Remimazolam - in den USA ...