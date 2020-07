Im Rahmen einer Analyse zur Bankenbranche hat die Nord LB die Aktie der Commerzbank mit „Halten” und einem Kursziel von 3,50 Euro eingestuft. Am Freitag beendete der MDAX-Wert den XETRA-Handel bei 4,127 Euro, womit die Experten einiges an Abwärtsbpotenzial für den Aktienkurs der Commerzbank erwarten. Auch News am Freitagabend zu wichtigen Personalien im Vorstand und Aufsichtsrat brachten die Aktie nicht großartig in Schwung. Auf ...