Für Nel ASA geht eine außerordentlich erfolgreiche Woche zu Ende. So konnte der norwegische Wasserstoffspezialist einen neuen Großauftrag vermelden. Nel ASA soll einem Kunden gleich mehrere Wasserstofftankstellen liefern. Zwar schweigen sich die Norweger zum Auftraggeber aus, doch das Auftragsvolumen beläuft sich auf 150 Millionen norwegische Kronen – umgerechnet also über 14 Millionen Euro!

Für Nel ASA kam es in dieser Woche sogar noch besser. So erhält der Konzern in Zukunft einen Zuschuss vom norwegischen Forschungsrat für ein Forschungsprojekt. Dabei sollen die Kosten gesenkt und die Effizienz für die Herstellung von Elektrolyseuren verbessert werden. Es geht immerhin um einen Zuschuss in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Der Aktienkurs von Nel ASA steht jedenfalls unmittelbar vor dem absoluten Durchbruch. Die Aktie verbesserte sich alleine in dieser Woche um fast 20 Prozent. Mit diesem Anstieg schiebt sich Nel ASA bis an das Allzeithoch knapp unterhalb von 2 Euro heran. Sobald hier der Ausbruch gelingt, gelten neue Kaufsignale!

