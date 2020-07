Zuletzt drohte die volatile FuelCell Aktie an der US-Börse NASDAQ unter einen kurzfristigen Aufwärtstrend zu fallen, doch die knapp darunter liegende 200-Tage-Linie machte den Bullen einen Strich durch die Rechnung. An der Marke prallte die Brennstoffzellen-Aktie nach oben ab, nachdem es zuvor von 3,42 Dollar am 10. Juni bis auf 2,03 Dollar am 26. Juni nach unten gegangen war. In den Tagen um dieses Verkaufstief bildete sich bei ...